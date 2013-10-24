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ملخص- صافي ربح إعمار العقارية يرتفع 50% في الربع/3

Thu Oct 24, 2013 10:55am GMT
 
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دبي 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - شركة إعمار العقارية الإماراتية:

- صافي ربح إعمار 1.81 مليار درهم في تسعة أشهر مقابل 1.61 مليار قبل عام.

- صافي ربح إعمار 581 مليون درهم في الربع/3 مقابل 387 مليونا قبل عام.

- إيرادات إعمار 2.35 مليار درهم في الربع/3 مقابل 1.64 مليار قبل عام.

- إجمالي قيمة مبيعات المشروعات العقارية في دبي تجاوز 9 مليارات درهم في 9 أشهر.

- متوسط توقعات المحللين لصافي ربح إعمار في الربع/3 بلغ 450 مليون درهم.

(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية)
 