تراجع صافي ربح اتصالات الإماراتية 18% في الربع/3

دبي 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت اتصالات الإماراتية اليوم الاثنين تراجع أرباح الربع الثالث من العام 18 بالمئة لتأتي دون تقديرات المحللين مع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي لأكبر شركة اتصالات خليجية أكثر من الثلث.

وقال محتكر قطاع الاتصالات الإماراتي السابق في بيان لبورصة أبوظبي إن صافي الربح بلغ 1.83 مليار درهم (498.23 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول.

وبالمقارنة كان ربح الشركة 2.21 مليار درهم قبل عام.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تحقق اتصالات ربحا فصليا قدره 1.96 مليار درهم.

وبلغت الإيرادات الفصلية 9.59 مليار درهم ارتفاعا من 8.25 مليار درهم قبل عام.

وقالت اتصالات التي تعمل في 15 دولة في أنحاء الشرق الأوسط وافريقيا وآسيا إن الإنفاق الرأسمالي المجمع زاد 39 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث ليصل إلى 1.3 مليار درهم.