نمو أرباح أرامكس الإماراتية 13% في الربع/3
دبي 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت شركة أرامكس للخدمات اللوجستية المدرجة في دبي اليوم الاثنين نمو صافي ربح الربع الثالث من العام 13 بالمئة لكن النتائج جاءت دون توقعات المحللين.
وقالت أرامكس في بيان للبورصة إنها حققت 59.9 مليون درهم (16.3 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الثالث مقارنة مع 53.1 مليون في الفترة ذاتها من 2012.
وتوقع أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي ربح الربع الثالث 63 مليون درهم في المتوسط.
(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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