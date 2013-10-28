مقدمة 1-صافي ربح اتصالات الإماراتية دون التوقعات في الربع/3

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من مات سميث

دبي 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) اليوم الاثنين تراجع أرباح الربع الثالث من العام 18 بالمئة لتأتي دون تقديرات المحللين مع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي ونفقات التشغيل لأكبر شركة اتصالات خليجية بنحو الثلث.

وقال محتكر قطاع الاتصالات الإماراتي السابق في بيان لبورصة أبوظبي إن صافي الربح بلغ 1.83 مليار درهم (498.23 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول. وتعمل الشركة في نحو 15 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وتجري محادثات حصرية لشراء حصة مسيطرة في اتصالات المغرب.

كان ربح الشركة بلغ 2.21 مليار درهم قبل عام.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تحقق اتصالات ربحا فصليا قدره 1.96 مليار درهم في المتوسط.

وبلغت الإيرادات الفصلية 9.59 مليار درهم ارتفاعا من 8.01 مليار درهم قبل عام.

وقالت اتصالات إن زيادة الإيرادات تعود "في المقام الأول إلى الاستحواذ على المزيد من المشتركين وزيادة إيرادات البيانات ومبيعات الهواتف."