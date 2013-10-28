ارتفاع صافي ربح ديار للتطوير الإماراتية في الربع/3

دبي 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت ديار للتطوير المدرجة في دبي اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الثالث من العام ارتفع ارتفاعا قويا بفضل تجدد التفاؤل في السوق العقارية بالإمارة.