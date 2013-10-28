مقدمة 1-ارتفاع صافي ربح الخليج الأول الإماراتي 13% في الربع/3

(لإضافة تفاصيل)

أبوظبي 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن بنك الخليج الأول اليوم الإثنين ارتفاع صافي ربحه 13 بالمئة في الربع الثالث بفضل ارتفاع الدخل من عملياته لتأتي النتائج متوافقة مع توقعات المحللين.

وقال الخليج الأول ثاني أكبر بنك في الإمارات من حيث القيمة السوقية في بيان إنه حقق صافي ربح بلغ 1.19 مليار درهم (324 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة التي انتهت في 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 1.05 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام السابق.

وكان متوسط توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يحقق البنك أرباحا قدرها 1.16 مليار درهم في الربع الثالث.

وقال اندريه الصايغ الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول في البيان "واصل بنك الخليج الأول تحقيق المزيد من النمو في عملياته خلال الربع الثالث من هذا العام وذلك تماشيا مع استراتيجيته القائمة على أولوية وأهمية تطوير عملياته الأساسية وتحقيق النمو على المستويين المحلي والدولي على حد سواء."

وارتفعت المخصصات في الربع الثالث إلى 422.6 مليون درهم من 398.6 مليون درهم قبل عام.

ونمت القروض والسلفيات 10.7 بالمئة عن مستواها في نهاية عام 2012 لتبلغ 126.9 مليار درهم بينما ارتفعت ودائع العملاء إلى 132.6 مليار درهم بزيادة 11.1 بالمئة عن نهاية العام الماضي.

وزادت أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام 13.2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 3.4 مليار درهم.

وقالت مصادر لرويترز إن بنك الخليج الأول كان أحد بنكين عينتهما أبوظبي في وقت سابق هذا الشهر لتقديم المشورة بخصوص عملية الاندماج بين بورصتي الإمارات.