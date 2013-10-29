نمو أحجام المناولة لموانئ دبي العالمية 2% في الربع/3

دبي 29 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت موانئ دبي العالمية ثالث أكبر شركة مشغلة للموانئ في العالم اليوم الثلاثاء إن أحجام المناول المجمعة زادت بنسبة اثنين بالمئة إلى 6.7 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدما) في الربع الثالث من العام.

وأضافت الشركة التي تعد من الأصول الأعلى ربحية لمجموعة دبي العالمية المثقلة بالديون أن أحجام المناولة غير المجمعة بلغت 14.2 مليون حاوية بزيادة 2.4 بالمئة عنها قبل عام.

وبحساب تأثير التخارج من استثمارات على مدى العام المنصرم تكون الأحجام غير المجمعة قد انخفضت 0.4 بالمئة في الربع الثالث.

وأشارت موانئ دبي العالمية إلى تحسن أداء محطاتها في منطقة آسيا والمحيط الهادي وفي الإمارات العربية المتحدة وبلغ حجم المناولة في الإمارات 3.6 مليون حاوية.