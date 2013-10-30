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ارتفاع أرباح تمويل الإماراتية لثلاثة أمثالها في الربع/3

Wed Oct 30, 2013 10:48am GMT
 
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دبي 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت شركة تمويل للرهن العقاري الإماراتية اليوم الأربعاء إن أرباح الربع الثالث من العام ارتفعت لأكثر من ثلاثة أمثال مستواها قبل عام بفضل تراجع المخصصات.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إنها حققت 27.6 مليون درهم في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 8.6 مليون قبل عام.

وتوقع محللان أن تتراوح أرباح تمويل بين 24 و27 مليون درهم.

وبلغت أرباح التشغيل الفصلية 137.5 مليون درهم انخفاضا من 146.3 مليون درهم.

وتراجعت مخصصات انخفاض القيمة وغيرها من المخصصات إلى 15.8 مليون درهم في الربع الثالث مقارنة مع 24.8 مليون.

وتلغي تمويل إدراج أسهمها في بورصة دبي بعد أن تستكمل الشركة الأم بنك دبي الإسلامي الاستحواذ عليها بالكامل. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 