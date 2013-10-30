Sat 24 Dec 2016 | 13:02 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

ارتفاع صافي ربح بنك المشرق بدبي 34% في 9 أشهر

Wed Oct 30, 2013 4:15pm GMT
 
[-] نص [+]

دبي 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن بنك المشرق ثالث أكبر بنك في دبي من حيث الأصول اليوم الأربعاء أنه حقق زيادة قدرها 34 في المئة في صافي أرباحه في تسعة أشهر.

وقال البنك في بيان إن الأرباح في التسعة أشهر الأولى من العام بلغت 1.3 مليار درهم (353.9 مليون دولار) صعودا من 970 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت تلك الزيادة متوقعة بعد ارتفاع صافي أرباح البنك 40.1 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2013.

(الدولار= 3.673 درهم اماراتي) (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
 