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نمو أرباح دو الاماراتية 45% في الربع/3

Thu Oct 31, 2013 6:34am GMT
 
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دبي 31 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت شركة الامارات للاتصالات المتكاملة (دو) اليوم الخميس عن نمو أرباحها في الربع الثالث بنسبة 45 بالمئة وهو ما يتماشى تقريبا مع توقعات المحللين.

ودو هي ثاني أكبر شركة اتصالات في الامارات وأنهت احتكار شركة اتصالات الاماراتية للسوق المحلية عام 2007. وحققت الشركة صافي ربح بلغ 474.3 مليون درهم في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 326.9 مليون درهم في نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ متوسط توقعات محللين استطلعت رويترز أراءهم لأرباح دو الفصلية 478.1 مليون درهم.

وبلغت الايرادات في الربع الثالث 2.64 مليار درهم مقابل 2.52 مليار قبل عام. (إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 