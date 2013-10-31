مقدمة 2-رئيس دو: اتفاق المشاركة في الشبكات مع اتصالات في طريق مسدود

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من ماثيو سميث

دبي 31 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - لا تزال شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) ثاني أكبر شركة اتصالات في الإمارات على خلاف مع منافستها اتصالات الإماراتية بشأن شروط اتفاق للمشاركة في الشبكات لفتح خدمات الهاتف الثابت في البلاد.

وعبر عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لدو عن خيبة أمله إزاء حالة الجمود في المحادثات بين الشركتين التي بدأت قبل أربع سنوات. وتمتلك مؤسسات حكومية حصص الأغلبية في الشركتين.

وأنهت دو احتكار شركة اتصالات الإماراتية للسوق المحلية عام 2007 وتقدم الشركتان خدمات النطاق العريض للهاتف الثابت والباقات التلفزيونية في الامارات لكن في مناطق مختلفة وتقتصر خدمات دو على المناطق الجديدة في دبي.

وأبلغ سلطان الصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف أنه من الواضح أن دو محرومة من امتيازات بسبب المنطقة الجغرافية المحدودة الني يمكن أن تقدم فيها الخدمة للعملاء وأضاف أن إتاحة الفرصة للشركة للعمل في الامارات بالكامل سيغير قواعد اللعبة بكل وضوح.

وقال سلطان إن الشركتين توصلتا إلى حلول للمسائل الفنية بما يتيح المشاركة في الشبكات لكن لا تزال هناك خلافات فيما يتعلق بالشروط المالية.

وتأتي رغبة دو في اطلاق خدمات للهاتف الثابت على مستوى البلاد بينما يتباطأ نمو عدد المشتركين في خدماتها للهاتف المحمول وتقول الشركة انها تسيطر حاليا على حصة 46.4 بالمئة من سوق الهاتف المحمول في الامارات.