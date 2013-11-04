هبوط طفيف في صافي ربح دانة غاز في الربع/3
دبي 4 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت شركة دانة غاز الاماراتية في بيان اليوم الاثين إن صافي أرباحها بلغ 102 مليون درهم (27.8 مليون دولار) في الربع الثالث مقارنة مع 104 ملايين في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبلغ اجمالي الايرادات في الربع الثالث 623 مليون درهم بارتفاع 21 بالمئة عن 512 مليون درهم قبل عام.
وكانت أرباح دانة غاز قد هوت 45 بالمئة في الربع الثاني من 2013 . وفي ابريل نيسان الماضي أعادت الشركة هيكلة اصدار صكوك بقيمة 920 مليون دولار.
(إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير إيهاب فاروق)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.