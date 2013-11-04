هبوط طفيف في صافي ربح دانة غاز في الربع/3

دبي 4 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت شركة دانة غاز الاماراتية في بيان اليوم الاثين إن صافي أرباحها بلغ 102 مليون درهم (27.8 مليون دولار) في الربع الثالث مقارنة مع 104 ملايين في الفترة المقابلة من العام الماضي.