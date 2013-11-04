نمو أرباح تبريد الاماراتية 3% في الربع/3

دبي 4 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت شركة تبريد الاماراتية المملوكة جزئيا لصندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي عن نمو صافي أرباحها في الربع الثالث بنسبة ثلاثة في المئة مع نمو ايرادات أنشطتها للمياه المبردة وتراجع تكاليف التمويل.

وبلغت أرباح الشركة المدرجة في بورصة دبي 75.1 مليون درهم (20.5 مليون دولار) في الربع الثالث مقابل 73 مليونا في الفترة المقابلة من 2012.

وفي بيان على موقع بورصة دبي اليوم الاثنين قالت الشركة التي توفر أنظمة التبريد للمساكن والمباني التجارية في الخليج إن صافي أرباحها في تسعة شهور ارتفع 21 في المئة إلى 202.3 مليون درهم.