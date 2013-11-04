سوق دبي المالي تتحول للربحية في الربع/3 بفضل ارتفاع أحجام التداول
دبي 4 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تحولت سوق دبي المالي البورصة الوحيدة المدرجة في الخليج إلى الربحية في الربع الثالث بفضل ارتفاع أحجام التداول وتحسن معنويات المستثمرين بفعل استمرار التعافي الاقتصادي في الإمارة.
وقال بيان إن الشركة حققت صافي ربح قيمته 82.8 مليون درهم (22.5 مليون دولار) في الربع الثالث مقابل خسارة صافية بلغت 1.7 مليون في الفترة المقابلة من عام 2012.
وفاقت النتائج توقعات اثنين من المحللين. وتوقع اتش.إس.بي.سي أن يسجل سوق دبي المالي أرباحا بقيمة 76 مليون درهم بينما توقع بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن تبلغ الأرباح 65 مليون درهم.
وزادت إيرادات الربع الثالث إلى أكثر من ثلاثة أمثال لتبلغ 122.2 مليون درهم بينما قفزت قيمة التداول الفصلية إلى 49 مليار درهم على أساس سنوي من 8.1 مليار درهم. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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