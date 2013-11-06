مقدمة 2-أرباح دريك اند سكل الإماراتية دون التوقعات في الربع/3

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دبي 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت دريك اند سكل اليوم الأربعاء عن نتائج دون توقعات المحللين للربع الثالث من العام وذلك رغم ارتفاع الأرباح لنحو ستة أمثالها.

وحققت شركة المقاولات الميكانيكية والهندسية التي مقرها دبي ربحا صافيا بلغ 23.8 مليون درهم (6.48 مليون دولار) في ربع السنة المنتهي 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 3.9 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2012 حسبما ذكرت في بيان للبورصة.

لكن أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط ربحا صافيا قدره 33.7 مليون درهم.

وارتفعت أسهم دريك 78 بالمئة منذ بداية العام بفعل تعافي السوق العقارية في دبي.

وزادت إيرادات العقود في الربع الثالث إلى 995 مليون درهم من 622.8 مليون درهم قبل عام.

وقالت الشركة إن إجمالي العقود قيد التنفيذ بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 12.4 مليار درهم في 30 سبتمبر أيلول بنمو نسبته 65.3 بالمئة على أساس سنوي.