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مقدمة 1-طاقة الإماراتية تتحول للربحية في الربع/3

Wed Nov 6, 2013 6:38am GMT
 
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دبي 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تحولت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) إلى الربحية في الربع الثالث من العام وقالت إن عملياتها الرئيسية عادت للانتاج بطاقتها الكاملة.

وأعلنت طاقة المملوكة بنسبة 75 بالمئة لحكومة أبوظبي في بيان تحقيق أرباح صافية قدرها 146 مليون درهم (40 مليون دولار) في الربع المنتهي في 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع خسارة 288 مليون درهم في الربع المقابل من 2012.

وبلغت الإيرادات الفصلية 7.4 مليار درهم (ملياري دولار) انخفاضا من 8.8 مليار درهم قبل عام. إلا أن إيرادات النفط والغاز زادت 28 بالمئة إلى 3.8 مليار درهم.

وقالت طاقة إن حقل كورمورانت ألفا في بحر الشمال الذي جرى اغلاقه في وقت سابق من العام عاد للإنتاج في 30 يونيو حزيران واستأنف طاقته الانتاجية كاملة في 24 أغسطس آب.

وتملك طاقة استثمارات في قطاع الطاقة والكهرباء في الشرق الأوسط والهند وافريقيا وبريطانيا وأمريكا الشمالية.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 