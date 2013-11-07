مقدمة 1-أرباح الدار الاماراتية تفوق التوقعات في الربع/3

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دبي 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت الدار العقارية أكبر شركة عقارية في أبوظبي إن أرباحها في الربع الثالث تضاعفت لمثليها تقريبا متجاوزة توقعات المحللين وإنها دبرت أربعة مليارات درهم (1.09 مليار دور) لإعادة تمويل دين قائم.

وتراكمت الديون على الشركة المملوكة بحصة أغلبية لحكومة أبوظبي بعد أن كلفت ببناء أصول مهمة للحكومة التي اضطرت إلى التدخل لإنقاذها بنحو عشرة مليارات دولار في 2011.

وقالت الشركة التي شيدت حلبة سباقات فورمولا 1 في أبوظبي في بيان بموقع البورصة إن أرباحها بلغت 407.5 مليون درهم (111 مليون دولار) مقارنة مع 205.7 مليون في الفترة المقابلة من 2012.

وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط تقديرات أربعة محللين توقعوا صافي ربح يبلغ 241.3 مليون درهم.

واندمجت الدار مع منافستها السابقة صروح العقارية في صفقة دعمتها الحكومة في يونيو حزيران مما أفرز أكبر شركة عقارية في أبوظبي بأصول تبلغ 12 مليار دولار تقريبا.

وقالت شركة جونز لانج لاسال الاستشارية في تقرير أن أسعار المنازل في أبوظبي زادت خمسة بالمئة في الربع الثالث من العام لكن معروضا جديدا سيدخل السوق إذ من المقرر تسليم أربعة آلاف وحدة بنهاية العام.

وفي بيان منفصل قالت الدار إنها رتبت صفقتي تمويل مصرفي بقيمة إجمالية أربعة مليارات درهم لإعادة تمويل دين قائم.