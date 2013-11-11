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ارتفاع أرباح الواحة كابيتال الإماراتية في الربع/3

Mon Nov 11, 2013 6:32am GMT
 
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دبي 11 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ارتفعت أرباح شركة الواحة كابيتال للاستثمار لنحو أربعة أمثالها في الربع الثالث من العام بفضل نمو قوي لأرباح الشركات في محفظتها.

وقالت الشركة التي مقرها أبوظبي في بيان للبورصة اليوم الاثنين إنها حققت ربحا فصليا بلغ 107.1 مليون درهم (29.2 مليون دولار) مقارنة مع 27.5 مليون درهم قبل عام.

وقالت شركة الاستثمار إن دخل شركات المحفظة التي تضم اير كاب هولدنجز المدرجة في نيويورك زاد إلى 84.9 مليون درهم في الربع الثالث من 49.5 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2012. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 