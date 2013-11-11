تراجع صافي ربح العربية للطيران الإماراتية 9% في الربع/3

دبي 11 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت العربية للطيران الناقلة الإماراتية الوحيدة المدرجة في البورصة اليوم الاثنين تراجع صافي ربح الربع الثالث من العام تسعة بالمئة ليأتي دون توقعات المحللين.

وقالت شركة الطيران الاقتصادي التي مقرها الشارقة في بيان بالبريد الإلكتروني إنها حققت 206 ملايين درهم (56 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الثالث مقارنة مع 226 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2012.

وتوقع ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن تبلغ أرباح الشركة 241.3 مليون درهم.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح إلى تباطؤ حركة السفر في رمضان الذي حل في يوليو تموز وانتهى في أغسطس آب هذا العام.

وبلغت الإيرادات 854 مليون درهم بزيادة ستة بالمئة على أساس سنوي.

وقالت العربية للطيران إنها أقلت 1.5 مليون مسافر في الربع الثالث بزيادة 11 بالمئة عن الفترة ذاتها قبل عام.