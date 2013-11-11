مقدمة 1-دبي الإسلامي يقول صافي الربح زاد 52% في الربع/3

(لإضافة صافي أرباح الربع الثالث وتفاصيل وخلفية)

دبي 11 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال بنك دبي الإسلامي أكبر بنك متوافق مع الشريعة في دبي اليوم الاثنين إن صافي أرباحه قفز 52 بالمئة في الربع الثالث من العام بفضل تراجع المخصصات ونمو أعماله الرئيسية.

وقال البنك ردا على سؤال من رويترز إن الأرباح بلغت 461.4 مليون درهم (125.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر أيلول مقابل 303.6 مليون في نفس الفترة قبل عام.

وتجاوزت النتائج توقعات ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم وتوقعوا أن يبلغ صافي ربح البنك 416 مليون درهم.

وزاد ربح دبي الإسلامي في التسعة أشهر الأولى 33.5 بالمئة إلى 1.2 مليار درهم طبقا لبيان سابق له.

واستفاد البنك الإسلامي كغيره من مصارف دبي من تعافي اقتصاد الإمارة التي زاد ناتجها المحلي الإجمالي 4.9 بالمئة في الستة أشهر الأولى من العام مع تنامي حركة التجارة والسياحة.

وفي مقابلة نادرة توقع مسؤولون في دبي الإسلامي في مايو أيار الماضي نمو صافي ربح البنك بنسبة في أعلى خانة العشرات عام 2013 بعد التخلص من معظم القروض المشكوك في تحصيلها والتي زادت بشكل كبير بعد انهيار سوق العقار في دبي نهاية العقد الماضي.

وتراجعت مخصصات انخفاض القيمة في تسعة أشهر 18.6 بالمئة مقابل نفس الفترة من العام الماضي إلى 751 مليون درهم بحسب البيان.

وبلغت ودائع العملاء 79.6 مليار درهم نهاية سبتمبر أيلول بارتفاع 19.3 بالمئة عن نهاية 2012 وزاد إجمالي الأصول تسعة بالمئة إلى 107.4 مليار.

وزادت القروض والسلف 1.4 بالمئة بين نهاية 2012 ونهاية سبتمبر إلى 59.7 مليار درهم.