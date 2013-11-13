ارتفاع صافي ربح أرابتك الإماراتية لثلاثة أمثاله

دبي 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت أرابتك أكبر شركة بناء مدرجة في دبي اليوم الأربعاء إنها ألغت خططا لمرحلة ثانية من إصدار حقوق مزمع قيمته 1.3 مليار دولار وزيادة رأس المال وذلك بعد أن حققت قفزة في صافي ربح الربع الثالث من العام.

وحققت أرابتك التي تبني فرعا لمتحف اللوفر في باريس ربحا صافيا بلغ 100.8 مليون درهم (27.4 مليون دولار) في الربع الثالث من العام مقارنة مع 35 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2012.

وفاقت النتائج تقديرات خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم حيث توقعوا ربحا قدره 64.9 مليون درهم.

وقالت أرابتك إن مجلس إدارتها قرر إلغاء المرحلة الثانية من إصدار الحقوق وزيادة رأس المال نظرا للوضع المالي القوي الذي بلغته الشركة.

كانت الشركة جمعت 653 مليون دولار عن طريق إصدار حقوق في يوليو تموز وكانت تعتزم القيام بمرحلة ثانية مماثلة إذا احتاجت.