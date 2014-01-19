Sat 24 Dec 2016 | 12:59 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

نمو أرباح نخيل دبي 27.2% في 2013

Sun Jan 19, 2014 8:05am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت نخيل العقارية اليوم الأحد تحقيق زيادة 27.2 بالمئة في أرباح العام بأكمله مستفيدة من انتعاش السوق العقارية في إمارة دبي.

وقالت نخيل في بيان إنها حققت ربحا صافيا بلغ 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار) في 2013 مقارنة مع 2.02 مليار درهم في العام السابق.

وقفزت الإيرادات 20.5 بالمئة إلى 9.4 مليار درهم.

وقال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة الشركة في مؤتمر صحفي إن نخيل تنوي إطلاق مشاريع جديدة قيمتها بين ستة وثمانية مليارات درهم في 2014.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 