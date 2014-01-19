نمو أرباح نخيل دبي 27.2% في 2013

دبي 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت نخيل العقارية اليوم الأحد تحقيق زيادة 27.2 بالمئة في أرباح العام بأكمله مستفيدة من انتعاش السوق العقارية في إمارة دبي.

وقالت نخيل في بيان إنها حققت ربحا صافيا بلغ 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار) في 2013 مقارنة مع 2.02 مليار درهم في العام السابق.

وقفزت الإيرادات 20.5 بالمئة إلى 9.4 مليار درهم.

وقال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة الشركة في مؤتمر صحفي إن نخيل تنوي إطلاق مشاريع جديدة قيمتها بين ستة وثمانية مليارات درهم في 2014.