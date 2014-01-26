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صافي ربح أبوظبي التجاري يقفز 40% في الربع/4 متجاوزا التوقعات

Sun Jan 26, 2014 11:20am GMT
 
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أبوظبي 26 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك أبوظبي التجاري اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي ارتفع 40 بالمئة إلى 879 مليون درهم (237 مليون دولار) من 628 مليون درهم قبل عام.

وتوقع خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن تبلغ الأرباح الفصلية للبنك 783.5 مليون درهم في المتوسط.

وقال ثالث أكبر بنك إماراتي من حيث القيمة السوقية في بيان للبورصة إن الأرباح السنوية العائدة على المساهمين زادت إلى 3.37 مليار درهم العام الماضي من 2.74 مليار في 2012.

(الدولار = 3.673 درهم إماراتي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 