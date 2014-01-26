صافي ربح أبوظبي التجاري يقفز 40% في الربع/4 متجاوزا التوقعات

أبوظبي 26 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك أبوظبي التجاري اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي ارتفع 40 بالمئة إلى 879 مليون درهم (237 مليون دولار) من 628 مليون درهم قبل عام.