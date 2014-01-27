أرباح الإمارات دبي الوطني دون التوقعات في الربع/4 جراء مخصصات

دبي 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - جاءت نتائج بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي دون التوقعات رغم زيادة ثمانية بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي حيث طغى ارتفاع كبير في مخصصات تغطية خسائر القروض على نمو صافي دخل الفائدة.

وقال بيان من البنك المملوك بنسبة 55.6 بالمئة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية اليوم الاثنين إن صافي الربح بلغ 673 مليون درهم (183.2 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 626 مليون درهم في الفترة ذاتها قبل عام.

وتوقع خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي الربح 705.9 مليون درهم في الربع الرابع.

وتعزز نمو الأرباح بزيادة 26 بالمئة في صافي دخل الفائدة مقارنة مع الفترة المقابلة من 2012 ليصل إلى 2.22 مليار درهم وهو ما عزاه البنك إلى تسارع نمو الإقراض وتراجع تكاليف التمويل.

لكن قفزة 40 بالمئة على أساس سنوي في مخصصات انخفاض القيمة إلى 1.31 مليار درهم أبطلت أثر ذلك.

وتأثرت ربحية البنك بالمخصصات في السنوات الأخيرة رغم مؤشرات في وقت سابق من 2013 على انحسارها - وإن ظلت مرتفعة - لكن النصف الثاني من العام شهد زيادات كبيرة مجددا مع اضطرار البنك لتجنيب مخصصات معينة وسعيه لزيادة نسب التغطية.

ورفعت الزيادة التي شهدتها الأشهر الأخيرة من العام مخصصات 2013 إلى 4.71 مليار درهم بارتفاع 18 بالمئة عن العام السابق.

ورغم هذا ارتفع صافي ربح العام بأكمله 27 بالمئة إلى 3.26 مليار درهم مدعوما بارتفاع صافي دخل الفائدة والرسوم.