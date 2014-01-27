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ماجد الفطيم تستثمر 816 مليون دولار في دبي على مدى 5 سنوات

Mon Jan 27, 2014 10:15am GMT
 
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دبي 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت ماجد الفطيم الإماراتية إنها ستستثمر أكثر من ثلاثة مليارات درهم (816 مليون دولار) في دبي على مدى الخمس سنوات القادمة لتوسيع أنشطتها في الإمارة بعد أن أعلنت نمو ايراداتها عشرة بالمئة في 2013.

وقالت الشركة غير المدرجة وصاحبة امتياز سلسلة كارفور في الشرق الأوسط اليوم الاثنين إن ايرادات العام الماضي بلغت 23 مليار درهم.

وقالت إن أرباح العمليات المتكررة قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون 3.3 مليار درهم في 2013 بزيادة 12 بالمئة على أساس سنوي. ولم تعلن صافي أرباح العام الماضي بأكمله.

وتعتزم الشركة استثمار أكثر من ثلاثة مليارات درهم لتوسيع أنشطتها في دبي على مدى الخمس سنوات القادمة بما يشمل بناء فندقين وتجديد اثنين آخرين وتطوير مول الإمارات الشهير الذي تملكه. (إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 