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الإمارات دبي الوطني يتوقع نمو القروض 7-8% في 2014

Mon Jan 27, 2014 10:42am GMT
 
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دبي 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال المدير المالي لبنك الإمارات دبي الوطني اليوم الاثنين إن أكبر بنوك دبي يتوقع نمو القروض هذا العام في حدود سبعة إلى ثمانية بالمئة وإنه لا يعتزم زيادة رأس المال في 2014.

وقال سوريا سوبرامانيان للصحفيين في مؤتمر بالهاتف "من المتوقع أن يكون نمو القروض في نطاق سبعة إلى ثمانبة بالمئة في 2014."

وأضاف أن البنك يتوقع أن يكون هامش صافي الفائدة في نطاق 2.5 و2.6 بالئة في 2014.

وجاءت نتائج بنك الإمارات دبي الوطني دون توقعات المحللين رغم زيادة ثمانية بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي وذلك بفعل ارتفاع المخصصات. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 