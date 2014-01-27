رئيس الإمارات دبي الوطني يقول مستوى الانكشاف الحكومي "مريح"

دبي 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي الجديد لبنك الإمارات دبي الوطني في مؤتمر بالهاتف اليوم الاثنين إن مستوى انكشاف البنك على الحكومة والكيانات شبه الحكومية في الإمارة مريح.

وأبلغ شاين نيلسون الذي تولى منصبه في أول يناير كانون الثاني الصحفيين "لست غير مرتاح إزاء انكشافنا على دبي. لكن في ظل قواعد البنك المركزي المزمعة بشأن الانكشاف سيكون علينا أن نقلص ذلك بعض الشيء في السنوات الخمس المقبلة إلى أن نبلغ النسب المطلوبة."