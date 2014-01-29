صافي ربح دبي الإسلامي يقفز 66.2% في الربع/4

دبي 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - تفيد حسابات لرويترز أن بنك دبي الإسلامي أكبر بنك موافق للشريعة في الإمارة حقق قفزة 66.2 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي.

وفاقت نتائج البنك توقعات المحللين حيث حقق 518 مليون درهم (141 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول ارتفاعا من 311.7 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام السابق.

كان متوسط توقعات ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي الربح 412.3 مليون درهم.

واستندت الحسابات إلى بيانات مالية سابقة. وقال بنك دبي الإسلامي اليوم الأربعاء إن صافي ربح العام بأكمله زاد 42 بالمئة مسجلا 1.72 مليار درهم مقارنة مع 1.21 مليار درهم في 2012.

وقال البنك في إشعار للبورصة إنه يقترح توزيع 0.25 درهم للسهم عن نتائج 2013 ارتفاعا من 0.15 درهم للسهم عن 2012.