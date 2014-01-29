صافي ربح دبي للاستثمار يقفز في 2013
دبي 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت مجموعة دبي للاستثمار اليوم الأربعاء ارتفاع صافي أرباح 2013 لأكثر من مثليه بفعل مكاسب في القيمة العادلة لاستثمارات وأرباح من بيع عقارات وانخفاض تكاليف التمويل.
وحققت الشركة ربحا صافيا قدره 822 مليون درهم (223.8 مليون دولار) مقارنة مع 321.4 مليون درهم في 2012. ويملك الصندوق السيادي مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية حصة تبلغ 11.5 بالمئة في الشركة.
وبلغت الإيرادات 2.8 مليار درهم مقارنة مع 2.3 مليار في 2012.
ولم تذكر الشركة نتائجها الفصلية.
(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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