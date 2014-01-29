صافي ربح دبي للاستثمار يقفز في 2013

دبي 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت مجموعة دبي للاستثمار اليوم الأربعاء ارتفاع صافي أرباح 2013 لأكثر من مثليه بفعل مكاسب في القيمة العادلة لاستثمارات وأرباح من بيع عقارات وانخفاض تكاليف التمويل.