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صافي ربح دبي للاستثمار يقفز في 2013

Wed Jan 29, 2014 10:46am GMT
 
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دبي 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت مجموعة دبي للاستثمار اليوم الأربعاء ارتفاع صافي أرباح 2013 لأكثر من مثليه بفعل مكاسب في القيمة العادلة لاستثمارات وأرباح من بيع عقارات وانخفاض تكاليف التمويل.

وحققت الشركة ربحا صافيا قدره 822 مليون درهم (223.8 مليون دولار) مقارنة مع 321.4 مليون درهم في 2012. ويملك الصندوق السيادي مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية حصة تبلغ 11.5 بالمئة في الشركة.

وبلغت الإيرادات 2.8 مليار درهم مقارنة مع 2.3 مليار في 2012.

ولم تذكر الشركة نتائجها الفصلية.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 