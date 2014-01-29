نمو صافي ربح بنك الخليج الأول الإماراتي 19% في الربع/4

أبوظبي 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك الخليج الأول الذي مقره أبوظبي اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي زاد 19 بالمئة بفضل عوائد استثمارية قوية ومكاسب من تعافي السوق العقارية.

وقال البنك المملوك بنسبة أغلبية للأسرة الحاكمة في أبوظبي في بيان للبورصة إنه حقق ربحا صافيا 1.37 مليار درهم (373 مليون دولار) للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 1.15 مليار درهم في الفترة ذاتها قبل عام.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع درهم للسهم وأسهم مجانية بنسبة 30 بالمئة عن نتائج 2013. والمكون النقدي أعلى من توزيعات نتائج 2012 البالغة 0.83 درهم للسهم.