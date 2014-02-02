صافي ربح الاتحاد الوطني الإماراتي يرتفع لأكثر من مثليه

دبي 2 فبراير شباط (رويترز) - قال بنك الاتحاد الوطني رابع أكبر بنوك أبوظبي من حيث القيمة السوقية اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي ارتفع لأكثر من مثليه عنه قبل سنة لكن النتائج جاءت دون توقعات المحللين.

وقال البنك في إشعار للبورصة إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 306 ملايين درهم (83.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول صعودا من 136 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام السابق.

وتوقع ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي الربح 362.1 مليون درهم في المتوسط.

وبلغ ربح العام بأكمله 1.75 مليار درهم مقارنة مع 1.6 مليار في 2012.

وأوصى البنك بتوزيع نقدي 0.15 درهم للسهم وإصدار أسهم مجانية بنسبة خمسة بالمئة عن 2013 ارتفاعا من توزيع بلغ 0.10 درهم في العام السابق.