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نمو أرباح اسمنت أم القيوين 148% في 2013

Sun Feb 2, 2014 8:54am GMT
 
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الكويت 2 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات مالية أعلنت اليوم الأحد ارتفاع أرباح شركة صناعات اسمنت أم القيوين الإماراتية 148 بالمئة في 2013 إلى 24.5 مليون درهم مقابل 9.9 مليون درهم في العام السابق.

وقالت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح نقدية بمقدار سبعة بالمئة من القيمة الاسمية لسهم الشركة عن 2013. وتخضع التوصية لموافقة الجمعية العمومية للشركة والجهات المختصة.

وشركة صناعات اسمنت أم القيوين مدجة في بورصة الكويت. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 