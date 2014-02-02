مقدمة 1-صافي ربح الاتحاد الوطني الإماراتي يرتفع لأكثر من مثليه

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أبوظبي 2 فبراير شباط (رويترز) - قال بنك الاتحاد الوطني رابع أكبر بنوك أبوظبي من حيث القيمة السوقية اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي ارتفع لأكثر من مثليه عنه قبل سنة لكن النتائج جاءت دون توقعات المحللين.

وقال البنك في إشعار للبورصة إن صافي الربح بلغ 306 ملايين درهم (83.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول صعودا من 136 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام السابق.

وتوقع ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي الربح 362.1 مليون درهم في المتوسط.

وبلغ ربح العام بأكمله 1.75 مليار درهم مقارنة مع 1.6 مليار في 2012 بفضل زيادة دخل الأنشطة التي لا تعتمد على الفائدة بنسبة عشرة بالمئة وزيادة متواضعة لصافي دخل الفائدة.

وسجلت بنوك الإمارات نموا قويا في الربع الأخير إذ استفادت من تحسن الوضع الاقتصادي في دول الخليج ولاسيما القطاع العقاري المهم.

وأوصى البنك الذي تملك حكومة أبوظبي نصفه بتوزيع نقدي 0.15 درهم للسهم وإصدار أسهم مجانية بنسبة خمسة بالمئة عن 2013 ارتفاعا من توزيع بلغ 0.10 درهم في العام السابق.

وقال البيان إن المخصصات العامة بلغت 1.1 مليار درهم للعام كاملا مقابل مليار درهم في 2012 دون ذكر لتفاصيل كل ربع على حدة.

وزادت الودائع لدى البنك ثلاثة بالمئة في 2013 إلى 65.1 مليار درهم وارتفع صافي القروض والسلف خمسة بالمئة إلى 60 مليار درهم في نهاية ديسمبر كانون الأول.