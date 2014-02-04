أرباح الواحة كابيتال الإماراتية تقفز 43% في 2013

دبي 4 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت الواحة كابيتال التي مقرها أبوظبي اليوم الثلاثاء أن أرباحها السنوية ارتفعت 43 بالمئة بفضل ارتفاع عائد محفظتها الاستثمارية.

وحققت شركة الاستثمار أرباحا بلغت 306.4 مليون درهم (83.42 مليون دولار) في 2013 ارتفاعا من 214.4 مليون درهم في 2012.

وقالت الشركة في بيان إن نمو صافي الربح يرجع إلى نمو عائدات الاستثمارات الرئيسية بما في ذلك شركة تأجير الطائرات المدرجة في نيويورك ايكاب هولدنجز ودنيا للتمويل التي تعمل في مجال إقراض الأفراد فضلا عن الأداء القوي لقسم أسواق المال.

ونمت القيمة الإجمالية لأصول الشركة إلى 5.2 مليار درهم من 4.4 مليار درهم قبل عام.

وقال سالم راشد النعيمي الرئيس التنفيذي إن الواحة تسعى لزيادة استثماراتها.

وأضاف أن استراتيجية الشركة تقوم على الاستحواذ على حصص أغلبية في "شركات يمكن ان إضافة قيمة إليها وزيادة النمو فيها" من خلال قسم الاستثمارات الرئيسية.

وإلى جانب تأجير الطائرات وإقراض الأفراد تستثمر الواحة في قطاعات من بينها الشحن البحري والرعاية الصحية والعقارات.