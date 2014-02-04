أرباح ديار للتطوير الإماراتية تقفز في 2013

دبي 4 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت شركة ديار للتطوير في دبي اليوم الثلاثاء عن قفزة في أرباح عام 2013 مع استفادتها من إنجاز مشروعات كانت متوقفة وتسليم منازل لعملاء.

وسجلت الشركة - التي كانت إحدى أشد الشركات تضررا من انهيار السوق العقارية في دبي في 2008-2010 - ربحا صافيا 154.5 مليون درهم (42.1 مليون دولار) في 2013 مقابل 38.6 مليون في 2012.

ولم تذكر الشركة أرقاما للربع الأخير من العام لكن بناء على حسابات لرويترز تستند إلى بيانات سابقة لنتائج أعمال الشركة فقد حققت ديار ربحا فصليا صافيا 67.4 مليون درهم مقارنة مع 5.5 مليون في الربع المقابل من العام السابق.

وكان محلل لدى نعيم القابضة قد توقع أن تحقق الشركة ربحا صافيا في الربع الأخير قدره 32 مليون درهم.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي)