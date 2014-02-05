موانئ دبي العالمية: تراجع أحجام المناولة المجمعة 3.8% في 2013

دبي 5 فبراير شباط (رويترز) - قالت موانئ دبي العالمية ثالث أكبر مشغل للموانئ في العالم اليوم الأربعاء إن أحجام المناولة المجمعة لها تراجعت 3.8 بالمئة في 2013 بعد أن باعت الشركة أحد أصولها في هونج كونج لكنها زادت 0.7 بالمئة على أساس المقارنة المثلية الإجمالية.

وقالت الشركة التي تعد من الأصول الأعلى ربحية لدبي العالمية إن حجم المناولة في المحطات التي تسيطر عليها الشركة بلغ 26 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدما) على مدار العام. وبالمقارنة كان حجم المناولة 27.1 مليون في العام السابق.

لكن الأحجام الإجمالية - التي تشمل عددا أكبر من المحطات - زادت قليلا على أساس المقارنة المثلية حسبما ذكرت الشركة.