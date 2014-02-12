أرباح الدار العقارية ترتفع 79% في الربع/4

دبي 12 فبراير شباط (رويترز) - سجلت شركة الدار العقارية أكبر مطور عقاري في أبوظبي نموا بنسبة 79 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي بفضل مكاسب الاستحواذ على شركة صروح العقارية وتسليم وحدات سكنية.

وقالت الدار - التي أنشأت حلبة سباقات فورمولا 1 في أبوظبي - في بيان إن أرباحها بلغت 427 مليون درهم (116.3 مليون دولار) في الربع الأخير من 2013 مقارنة مع 239 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2012.