مصرف الهلال يعلن ارتفاع صافي ارباحه 42% في عام 2013

أبوظبي 26 مارس آذار (رويترز) - قال مصرف الهلال المملوك لحكومة أبوظبي إن أرباحه الصافية عن عام 2013 قفزت 42 في المائة بفضل نمو قوي للموجودات.

وقال بيان صادر عن هذا البنك الإسلامي المملوك لمجلس أبوظبي للاستثمار اليوم الأربعاء إنه حقق ربحا صافيا قدره 441.4 مليون درهم (120.16 مليون دولار في العام 2013 صعودا من 310.3 مليون درهم في العام السابق.

وقال البيان إن الزيادة الكبيرة في الأرباح الصافية تعزى إلى حد كبير إلى نمو الموجودات وتحسن جودة الموجودات وتركيبة الالتزامات.

واضاف البيان قوله إن الودائع زادت 13 في المائة إلى 28.2 مليار درهم وارتفعت القروض 18.3 في المائة إلى 27.1 مليار درهم.

ونمت الموجودات الإجمالية بنسبة 20 في المائة لتصل إلى 38.71 مليار درهم في العام 2013.

ويعتزم البنك الذي يبلغ عمره خمس سنوات فتح فرعين جديدين في الإمارات العربية المتحدة هذا العام ليصل إلى 24 مجموع فروعه التي تشتمل على ثلاثة فروع خارجية في قازاخستان.

وفي سبتمبر أيلول من العام الماضي أصدر مصرف الهلال غير المدرج في البورصة أول سندات إسلامية (صكوك) له بقيمة 500 مليون دولار.