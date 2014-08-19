نمو أرباح مستشفى المركز الطبي الإماراتية 27%

أبوظبي 19 أغسطس آب (رويترز) - قالت مستشفى المركز الطبي الجديد الإماراتية اليوم الثلاثاء إن أرباح النصف الأول من العام ارتفعت 27 بالمئة بفعل زيادة عدد النزلاء في مستشفيات الشركة.

وحققت الشركة المدرجة في لندن والتي تدير مستشفيات عامة ومتخصصة وصيدليات ومراكز طبية 40.9 مليون دولار ربحا صافيا في الأشهر الستة الأولى من العام مقابل 32.3 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وزادت الإيرادات 15 بالمئة إلى 314.3 مليون دولار منها 161 مليون دولار إيرادات الرعاية الصحية بما يزيد أكثر من 12 بالمئة على أساس سنوي في حين نمت أعداد زوار العيادات الخارجية نحو 14 بالمئة ونزلاء المستشفيات 12 بالمئة.

تأسست مسشتفى المركز الطبي في أبوظبي على يد الملياردير الهندي ب.ر. شيتي وتعد من كبرى شركات الرعاية الصحية الخاصة في الإمارات العربية المتحدة. وتتوقع الشركة أن يساعدها فتح مستشفيين جديدين في الآونة الأخيرة في المحافظة على نمو الأرباح.

وقال الرئيس التنفيذي شيتي في بيان "نتوقع أن تسهم تلك الإضافتان الكبيرتان لمحفظة مستشفياتنا مساهمة كبيرة بنمونا في المستقبل.

"مع استمرار النمو الاقتصادي القوي في سوقنا المحلية أنظر إلى الفترة المتبقية من 2014 بعين الثقة وأتطلع إلى إضافة أصول جديدة لمحفظتنا."