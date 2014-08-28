نمو صافي ربح موانئ دبي العالمية 26% في النصف/1

دبي 28 أغسطس آب (رويترز) - أعلنت موانئ دبي العالمية إحدى كبرى شركات تشغيل الموانئ في العالم اليوم الخميس نمو صافي ربحها 26 بالمئة في النصف الأول من العام.

وقالت الشركة في بيان إنها حققت أرباحا صافية بلغت 332 مليون دولار في النصف الأول مقارنة مع 264 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2013.

وبلغت إيرادات موانئ دبي العالمية 1.66 مليار دولار في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 1.51 مليار دولار قبل عام.

وكانت الشركة وقعت اتفاق قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار الشهر الماضي لتحسن شروط ديونها وتجمع أموالا للتوسعة. وأصدرت الشركة سندات قابلة للتحويل بقيمة مليار دولار في يونيو حزيران.