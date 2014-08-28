مقدمة 1-نمو صافي ربح موانئ دبي العالمية 26% في النصف/1

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من مات سميث

دبي 28 أغسطس آب (رويترز) - أعلنت موانئ دبي العالمية إحدى كبرى شركات تشغيل الموانئ في العالم اليوم الخميس نمو صافي ربحها 26 بالمئة في النصف الأول من العام مع ارتفاع أحجام مناولة الحاويات وهوامش الربح.

وقالت الشركة في بيان إنها حققت أرباحا صافية بلغت 332 مليون دولار في النصف الأول مقارنة مع 264 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2013.

وكان محللان استطلعت رويترز آراءهما توقعا أن يتراوح صافي ربح الشركة بين 290 مليونا و300 مليون دولار.

وبلغت إيرادات موانئ دبي العالمية 1.66 مليار دولار في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 1.51 مليار دولار قبل عام.

وبلغت أحجام المناولة الموحدة للشركة 13.9 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدما) بارتفاع 8.5 بالمئة عن مستواها قبل عام. ويشير ذلك إلى أحجام المناولة في المرافئ التي تسيطر عليها موانئ دبي العالمية فقط.

وقال رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم في بيان "لقد أدت إضافة طاقة استيعابية جديدة وانتعاش التجارة العالمية إلى عودة أحجام المناولة للنمو بقوة ما انعكس على تحقيق نتائج مالية لافتة."