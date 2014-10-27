مصحح-نمو أرباح الاتحاد الوطني الإماراتي 22%

دبي 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن بنك الاتحاد الوطني خامس أكبر بنوك أبوظبي من حيث الأصول اليوم الاثنين عن زيادة 22 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام ليتجاوز تقديرات المحللين.