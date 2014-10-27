ارتفاع أرباح دبي للاستثمار 17.4% في الربع/3

دبي 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت دبي للاستثمار اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الثالث من العام زاد 17.4 بالمئة بفضل انخفاض التكاليف والنفقات الإدارية.

وقالت المجموعة التي يملك الصندوق السيادي مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 11.5 بالمئة فيها إن صافي الربح العائد للمساهمين بلغ 189.1 مليون درهم (51.5 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 161.1 مليون درهم في الفترة ذاتها من 2013.

وارتفعت أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام لمثليها تقريبا إلى 994.6 مليون درهم. كانت دبي للاستثمار باعت حصة مساهمة نسبتها 66 بالمئة في وحدتها الدوائية المملوكة لها بالكامل جلوبال فارما إلى مجموعة مستثمرين بقيادة شركة صناعة الدواء الفرنسية سانوفي وهو ما ساهم بمبلغ 472 مليون درهم في أرباح الربع الثاني.