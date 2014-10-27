مقدمة 1-نمو أرباح الاتحاد الوطني الإماراتي 22% في الربع/3

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أبوظبي 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن بنك الاتحاد الوطني خامس أكبر بنوك أبوظبي من حيث الأصول اليوم الإثنين عن زيادة 21.9 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام ليتجاوز تقديرات المحللين بفضل زيادة إيرادات الرسوم والعمولات.

وتؤكد نتائج البنك الذي تملك حكومة أبوظبي 50 بالمئة فيه النمو القوي لأرباح بنوك الإمارات في الربع الثالث إذ استفادت من قوة الاقتصاد المحلي وتحسن نوعية الأصول.

وقال البنك في إشعار للبورصة إن صافي الربح العائد للمساهمين بلغ 548.6 مليون درهم (149.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر أيلول ارتفاعا من 450.3 مليون قبل عام.

وتوقع خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن تبلغ الأرباح ربع السنوية للبنك 525.2 مليون درهم في المتوسط.

وبحساب الأرباح الموحدة يكون صافي الربح 552 مليون درهم بزيادة 21.6 بالمئة عن الفترة المناظرة من العام الماضي.

وساهم في زيادة أرباح البنك في الربع الثالث نمو الدخل من غير الفوائد 72 بالمئة إلى 250 مليون درهم. وقاد الزيادة ارتفاع إيرادات الرسوم والعملات 58 بالمئة إلى 186.2 مليون درهم.

وتسعى البنوك في الإمارات لزيادة إيراداتها من الرسوم هذا العام لتعويض انخفاض ربحية الإقراض بسبب المنافسة المحتدمة بين البنوك المحلية المتخمة بالسيولة.

ونمت القروض والسلف سبعة بالمئة منذ بداية العام وبلغت 64 مليار درهم في نهاية سبتمبر أيلول.

وانخفضت ودائع العملاء أربعة بالمئة إلى 62.7 مليار درهم.