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نمو صافي ربح بنك المشرق دبي 26% في الربع/3

Mon Oct 27, 2014 9:44am GMT
 
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دبي 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك المشرق ثالث أكبر بنوك دبي من حيث الأصول اليوم الاثنين إنه حقق زيادة 26.1 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام.

وقال البنك في بيان إنه حقق 596.8 مليون درهم (162.5 مليون دولار) ربحا صافيا للأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 473.2 مليون درهم في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وبلغت الأرباح 1.76 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2014 مقارنة مع 1.3 مليار درهم قبل عام.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 