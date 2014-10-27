مقدمة 1-نمو صافي ربح بنك المشرق 26% في الربع/3 بفضل دخل الفائدة

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من توم ارنولد

دبي 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك المشرق ثالث أكبر بنوك دبي من حيث الأصول اليوم الاثنين إنه حقق زيادة 26.1 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام مدعوما بقفزة في الدخل من أنشطته الرئيسية.

والمشرق أحدث بنك إماراتي يعلن نتائج قوية في الربع الثالث إذ تستفيد المصارف من توقعات صندوق النقد الدولي بنمو اقتصاد البلاد 4.3 بالمئة هذا العام.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين أعلن بنك الاتحاد الوطني نمو صافي أرباحه 21.9 بالمئة. وسيعلن بنك الخليج الأول ثالث أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول نتائجه في وقت لاحق اليوم.

وقال بنك المشرق في بيان إنه حقق 596.8 مليون درهم (162.5 مليون دولار) ربحا صافيا للأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 473.2 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وعزز أداء بنك المشرق نمو صافي دخل الفائدة ليصل إلى 785.6 مليون درهم بزيادة 25.6 بالمئة عن الفترة نفسها قبل عام. ويرجع الفضل في ذلك لنمو قوي للقروض التي زادت 14 بالمئة منذ بداية العام إلى 57.3 مليار درهم.

وقال البيان إن صافي الدخل من الرسوم والعمولات ارتفع إلى 425.4 مليون درهم بزيادة 5.8 بالمئة على أساس سنوي.