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ارتفاع أرباح سوق دبي المالي 85% في الربع/3

Mon Oct 27, 2014 11:57am GMT
 
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دبي 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - كشفت شركة سوق دبي المالي اليوم الاثنين عن تحقيق زيادة نسبتها 85 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام مع ارتفاع قيمة المعاملات في البورصة.

وقالت الشركة في بيان إن صافي الربح بلغ 153.5 مليون درهم (42 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 82.8 مليون درهم في الفترة نفسها من 2013.

كان بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) توقع أن تبلغ الأرباح الفصلية لسوق دبي المالي 160 مليون درهم.

وزادت القيمة المتداولة للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي 60 بالمئة إلى 78.4 مليار درهم في الربع الثالث ارتفاعا من 49 مليار درهم قبل عام.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 