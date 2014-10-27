مقدمة 1-نمو أرباح بنك الخليج الأول الإماراتي 20% في الربع/3

(لإضافة تفاصيل مع تغيير المصدر)

أبوظبي 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك الخليج الأول ثالث أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الثالث من العام ارتفع بنسبة 20 بالمئة متجاوزا تقديرات المحللين وذلك بفضل ارتفاع الدخل من الرسوم وانخفاض مخصصات تغطية القروض المتعثرة.

وقال البنك الذي تملك فيه حكومة أبوظبي حصة أغلبية في بيان إنه حقق أرباحا صافية قدرها 1.43 مليار درهم (388 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 من سبتمبر أيلول ارتفاعا من 1.19 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2013.

وكان متوسط توقعات ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن تبلغ الأرباح الفصلية لبنك الخليج الأول 1.35 مليار درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول أندريه الصايغ في بيان إن تحسن مقاييس جودة الأصول يعكس القوة الكامنة في بيئة التشغيل الإماراتية.

وأضاف أنه رغم تقلب الأسواق العالمية فإن العوامل الأساسية للاقتصاد المحلي قوية وثقة الشركة في اقتصاد البلاد لا تزعزع.

وزاد سهم بنك الخليج الأول 3.5 بالمئة اليوم الاثنين مع ارتفاع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5 بالمئة. وأعلنت النتائج بعد إغلاق السوق.

ووجدت أرباح البنك دعما في قفزة نسبتها 39 بالمئة في الدخل من غير الفائدة والذي يتضمن الدخل من الرسوم والعمولات والمشتقات ليصل إلى 733 مليون درهم.

وتراجعت مخصصات تغطية القروض المتعثرة 13 بالمئة على أساس سنوي إلى 368 مليون درهم.

وحقق البنك نموا قويا على أساس فصلي في إجمالي القروض والودائع ليسجل ارتفاعا نسبته أربعة بالمئة في القروض إلى 132.7 مليار درهم للقروض وخمسة بالمئة في الودائع إلى 144.6 مليار درهم.