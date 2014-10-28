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نمو أحجام مناولة الحاويات لموانئ دبي العالمية 9% في الربع/3

Tue Oct 28, 2014 6:33am GMT
 
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دبي 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت موانئ دبي العالمية اليوم الثلاثاء ارتفاع أحجام مناولة الحاويات في الربع الثالث من العام تسعة بالمئة.

وقالت الشركة التي تعد من أكبر مشغلي الموانئ في العالم في بيان إن الأحجام الإجمالية بلغت 15.44 مليون حاوية نمطية (طول 20 قدما) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 14.17 مليون في الفترة نفسها قبل عام.

وزادت الأحجام المجمعة في الموانئ التي للشركة حصص مسيطرة فيها 8.8 بالمئة إلى 7.3 مليون حاوية نمطية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 