نمو أحجام مناولة الحاويات لموانئ دبي العالمية 9% في الربع/3

دبي 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت موانئ دبي العالمية اليوم الثلاثاء ارتفاع أحجام مناولة الحاويات في الربع الثالث من العام تسعة بالمئة.

وقالت الشركة التي تعد من أكبر مشغلي الموانئ في العالم في بيان إن الأحجام الإجمالية بلغت 15.44 مليون حاوية نمطية (طول 20 قدما) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 14.17 مليون في الفترة نفسها قبل عام.