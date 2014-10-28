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أبوظبي الوطني يتوقع نمو القروض في أواخر الآحاد خلال الأشهر المقبلة

Tue Oct 28, 2014 1:20pm GMT
 
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28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال أليكس ثيرسبي الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني أكبر مصارف الإمارات العربية المتحدة إن البنك يتوقع نمو القروض بنسبة في "أواخر خانة الآحاد" خلال الأشهر المقبلة.

وقال ثيرسبي في مؤتمر بالهاتف اليوم الثلاثاء "إذا شهدنا نموا بنسبة أربعة بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي فسنضاعف نسبة نمو القروض إلى ما بين سبعة وتسعة بالمئة (للقطاع). لن نسجل معدلا في خانة العشرات لكننا سنحقق نسبة في آواخر الآحاد على أساس سنوي."

وتأتي تصريحات الرئيس التنفيذي بعد إعلان البنك عن نمو صافي أرباحه 32 بالمئة في الربع الثالث من العام. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 